Das neue Best in Top-Zertifikat auf den EuroStoxx50 bietet Anleger den Einstieg zum tiefsten Indexstand, der in den nächsten neuen Wochen ermittelt wird.

In solch turbulenten Börsezeiten wie jetzt, erscheint es nahezu unmöglich, den richtigen Zeitpunkt (=Tiefpunkt) für eine Investition in eine Aktie oder einen Aktienindex zu finden. Dieses ideale Timing gelingt weder Privatanlegern noch professionellen Marktteilnehmern. Dieses Idealszenario kann auch das neue HVB-Best in Top-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index nicht bieten. Allerdings besteht bei diesem Zertifikat die Chance, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt in den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) einzusteigen, was in der derzeit äußerst volatilen Marktphase ein unbestreitbarer Vorteil sein kann.