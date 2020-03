Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung näherte sich der japanische Leitindex einer eminent wichtigen Zone.

Rückblick. Zuletzt hieß es unter anderem „[…] Auch im Chart des Nikkei 225 lassen sich auf der Schussfahrt die charttechnischen Weichenstellungen erkennen. Der Verlust der Zone um 20.000 Punkte gehört genauso in diese Kategorie, wie der Verlust der Zone um 18.000 Punkte. Mit großer Vehemenz läuft der Index aktuell die Zone um 15.000 Punkte an. In diesem Bereich hatte der Index im Jahr 2016 eine markante Bodenbildungsformation ausgebaut, die schließlich damals in einer veritablen Erholung mündete. Die Relevanz und Belastbarkeit dieser Zone dürfte womöglich bereits in Kürze einem Test unterzogen werden. Hält dieser Bereich im Falle des Falles nicht, könnte das Bewegungsziele im Bereich von 14.200 Punkten und 12.500 Punkten aktivieren […]. Etwaige Erholungen müssen den Nikkei 225 über die 18.000er Marke hieven, um die Lage zu entspannen.“

Das von der US-Regierung geschnürte Konjunkturpaket entwickelte auch auf den Nikkei 225 positive Wirkung. Der Index vermied es zunächst, in Richtung 15.000 Punkte abzutauchen und markierte im Bereich von 16.000 Punkten sein bis dato gültiges 52-Wochen-Tief.

Mit den US-Indizes als Lokomotive ging es zuletzt dann auch für den Nikkei 225 nach oben. Die Rückeroberung der 18.000er Marke war eminent wichtig, nahm dieser Schritt doch ein wenig Druck von den Unterstützungen. In der nächsten Handelswoche steht auf japanischer Seite die Veröffentlichung einiger sehr wichtiger Konjunkturdaten an. Vor allem der Mittwoch, 01.04., hat es diesbezüglich in sich, denn für diesen Tag ist die Veröffentlichung des Tankan-Berichts angekündigt.

Dass es dem Nikkei 225 im nächsten Schritt jedoch nicht gelang, die 20.000er Marke zurückzuerobern, dürfte auch maßgeblich in der Entwicklung am Devisenmarkt begründet gewesen sein, denn der Japanische Yen hat nach seinem Schwächeanfall wieder Oberwasser bekommen und zeigt u.a. gegenüber dem US-Dollar aktuell ein kleines Comeback. Vom temporären Hoch bei 112,0 JPY musste der US-Dollar sich zunächst verabschieden und tauchte in der zweiten Wochenhälfte wieder unter die 108,0 JPY ab. Kommen wir auf den Nikkei 225 (sh. 5-Jahres-Chart) zurück.

Das bullische Idealszenario sieht unserer Meinung nach zunächst den Verbleib oberhalb von 18.000 Punkten und in einem zweiten Schritt die Eroberung der 20.000er Marke vor. Ob sich der Index vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage jedoch an diese recht optimistische Marschroute halten kann und wird, bleibt natürlich sehr fraglich.

Weitere Rücksetzer müssen mit einkalkuliert werden. Unter das bisherige Tief nahe der 16.000er Marke sollte es hier nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite wäre die Rückeroberung der 20.000er Marke ein wichtiges Signal der Entlastung. Doch dieser Bereich scheint eine harte Nuss zu sein, die aber geknackt werden muss, um das Comeback des Nikkei 225 weiter voranzubringen.