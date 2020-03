Die Schwäche des Kupferpreises setzt sich fort. In einem von Unsicherheiten dominierten Marktumfeld gelingt es dem Industriemetall bislang nicht, eine signifikante Erholung in Gang zu bringen. Auch das in den USA kürzlich beschlossene Konjunkturpaket hellte die Stimmung nicht wirklich auf.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.03. hieß es unter anderem „[…]Der Verlust der eminent wichtigen Zone um 2,52 / 2,50 US-Dollar befeuerte den Abverkauf weiter. In der Preisentwicklung lassen sich noch keine „Bremsspuren“ erkennen. Insofern könnte es über kurz oder lang sogar zu einem Test der massiven Unterstützungszone im Bereich von 2,00 US-Dollar kommen. Dieser Bereich erlangte im Jahr 2016 Relevanz. Sollte es für Kupfer auch dadurch gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 1,50 / 1,25 US-Dollar (markantes Tief von Ende 2008 / Anfang 2009) gerechnet werden. Das wäre aus unserer Sicht das (aktuell denkbare) Worst-Case-Szenario. Erholungsversuche sind aufgrund der stark überverkauften Lage jederzeit möglich, würden aus unserer Sicht aber erst Bedeutung erlangen, wenn sie Kupfer über die 2,52 US-Dollar führen würden.“

Bis auf knapp 2,06 US-Dollar ermäßigte sich das Industriemetall in der Zwischenzeit. Zwar gerieten die 2,0 US-Dollar noch nicht ernsthaft in Gefahr, doch das könnte mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen nur eine Frage der Zeit sein.

In unserer letzten Kommentierung hatten wir den Bereich von 1,50 / 1,25 US-Dollar (markantes Tief von Ende 2008 / Anfang 2009) als mögliches Worst-Case-Szenario skizziert. Dieses ist noch nicht aus dem Spiel. Der Verlauf der letzten Handelstage mahnt diesbezüglich zur Vorsicht. Erst oberhalb von 2,50 / 2,52 US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht Entlastung zu erwarten.

Das fundamentale Umfeld bleibt weiterhin extrem schwierig. In China kehrt man (zumindest offiziell) so langsam zur Normalität zurück, dafür hat die Pandemie die Wirtschaftszentren in Europa und den USA fest im Griff. Eine Erholung bei Kupfer kann wohl nur mit einem nachhaltigen Abflauen der Pandemie einhergehen. In den nächsten Handelstagen werden zahlreiche wichtige Konjunkturdaten erwartet, die möglicherweise weitere Impulse auf Kupfer ausüben könnten. Bereits die kürzlich veröffentlichten Daten fielen (sehr) schwach aus… Insofern ist auch unter diesem Aspekt Vorsicht angebracht.