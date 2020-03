Der US-Präsident verrät seine Hygiene-Tipps: „Ich habe mein Gesicht seit Wochen nicht mehr angefasst- ich vermisse es.“

Harry und Meghan flohen vor Corona-Shutdown nach Los Angeles und Tom Hanks ist nach Quarantäne in Australien zurück in den USA, kniet auf der Landebahn des Flughafens nieder und fängt anschließend an zu tanzen. Ganz nach dem Motto: „The Show must go on!” wird vielerorts versucht die Situation herunter zu spielen.

Bill Gates der sich seit seinem Rückzug aus dem Unternehmen unter anderem mit gesundheitlichen Bedrohungen und auch möglichen Pandemien beschäftigt, macht während dessen erneut auf den Ernst der aktuellen Lage aufmerksam und fordert drastische Maßnahmen.