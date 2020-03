HelloFresh - der Lebensmittel-Lieferdienst boomt!

Watchlist-Kandidat

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408

Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selber Kochen an die Haustür. Für den Lieferanten von Essensboxen ist es bereits in den letzten Monaten gut gelaufen. Die Aktie konnte in der Corona-Panik auf ein neues Allzeithoch ziehen.

Chart vom 27.03.2020 Kurs: 25.10 EUR

Expertenmeinung: Für HelloFresh haben sich die mit der Corona-Krise verbundenen Ausgangsbeschränkungen in einem enorm gestiegenen Bestellvolumen niedergeschlagen. Viele Kunden die jetzt den Dienst nutzen, werden auch in Zukunft die Essensboxen des Unternehmens nicht missen wollen. Lebensmittel-Lieferungen dürften auch in Zukunft immer häufiger genutzt werden.

Meine Meinung zu HelloFresh ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HFG