Die Ausschläge begannen just zu Beginn der schon längst überfälligen Krise, verstärkt durch das Corona-Virus. Die zuletzt an den Tag gelegte Handelsspanne umfasst einen Bereich von 1,0636 und 1,1495 US-Dollar auf der Oberseite. Aktuell hält sich das Paar im Mittelfeld knapp oberhalb seiner beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 1,1135 US-Dollar auf. Seit einigen Tagen herrscht eine dynamische Erholungsbewegung beim Euro, diese stieß zuletzt in den Widerstandsbereich um das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 1,1166 US-Dollar vor. Gut möglich, dass zusammen mit dem Horizontalwiderstand aus Ende 2019 zunächst einmal ein Abpraller zur Unterseite anstehen dürfte. Die immensen Marktverwerfungen zwischen den einzelnen Industriestaaten könnten aber den Euro langfristig wieder zur Stärke verhelfen, das beschriebene Fibo-Retracement sollte für den weiteren Werdegang des Währungspaar EUR/USD nun einer sehr engmaschigen Beobachtung unterliegen. Favorisiert wird nämlich eine weitere Aufwertung des Euro, allerdings nur unter ganz bestimmten technischen Voraussetzungen.

Neutrale Spanne

Solange die Kursmarken zwischen 1,0879 und grob 1,1350 US-Dollar unangetastet bleiben, bleibt das aktuelle Spiel der Marktteilnehmer als neutral einzustufen. Erst ein Ausbruch über das Niveau von mindestens 1,1179 US-Dollar könnte einen ersten Vorgeschmack auf eine Rallyefortsetzung bis 1,1350 und schließlich 1,15 US-Dollar geben. Für dieses Szenario ließe sich anschließend über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF5YZG gewinnbringend an einer Erholung partizipieren. Unter 1,0850 US-Dollar droht allerdings eine Fortsetzung der bisherigen Handelsspanne aus diesem Jahr auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die Marke von 1,0635 US-Dollar sollte aber nicht nachhaltig unterschritten werden.