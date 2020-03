Die BMW Gruppe hat für das Jahr 2020 einiges an Unsicherheiten einzuplanen. So unterstellt das Management in der Prognose für 2020, dass sich die notwendigen Eindämmungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise nur wenige Wochen auf den geplanten Absatz auswirken werden. Gleichzeitig wird aber eingestanden, dass längerfristige Effekte auf den Absatz kaum abschätzbar sind. Daneben erscheinen die Folgen des BREXIT und die des Handelskrieges zwischen den USA und China als vergleichsweise marginal. In der Einschätzung für 2020 wird von einer gütlichen Einigung zwischen der EU und dem UK ausgegangen. Weiters werde angenommen, dass der Handelskrieg zu keiner Erhöhung der Zölle führen wird. Das aktuelle KGV von 6 kann sich bei einem möglichen worst case Szenario von 75% Gewinneinbruch auf 24 verteuern.



Zum Chart



Der Langfrist-Chart zeigt, dass die aktuellen Kurse von rund 45 Euro schon in den Jahren 2010 und 2011 gehandelt wurden. Treue Aktionäre treten also seit 2011 am Stand und müssen in der nahen Zukunft auch um die Dividende fürchten. Der Abverkauf im Automobilsektor begann aufgrund des zeitlichen Vorlaufes der Corona-Krise in China bereits Anfang Jänner 2020. In Summe hat sich der Aktienkurs von BMW seit Jänner 2020 bis zum Tief am 19. März quasi halbiert. Die Verabschiedung von staatlichen Hilfspaketen konnte den Kursverlust eindämmen und führte zu einer 20-prozentige Erholungsrally bis auf das Retracement-Level von 48,73 Euro. Das erste Halbjahr 2020 dürfte die schlimmste Periode für die globale Autoproduktion seit der ersten Jahreshälfte 2009 sein, schrieb Analyst Michael Raab (Kepler Cheuvreux) in einer am vorigen Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er hob das Ziel auf 53 Euro.