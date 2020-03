Barings-Chefstratege: Die Regierungen sind endlich in Aktion getreten!

„Alles in allem herrscht an diesem Freitag sehr viel mehr Optimismus als letzte Woche – weil die Regierungen endlich in Aktion getreten sind. So wichtig die Maßnahmen der Zentralbanken zur Senkung der Zinssätze und zur Stabilisierung der Kreditmärkte waren, so wichtig werden die Steuerpakete sein, die Kredite und Zuschüsse als Ersatz für verlorene Einkommen bieten.Der enttäuschende europäische Gipfel war wahrscheinlich zu erwarten, aber die kreative Reaktion der EZB auf die Stabilisierung der Märkte für Staatsanleihen stellt einen wichtigen Fortschritt dar. Jetzt jedoch wird das US-Finanzpaket am wichtigsten sein.Jetzt kommt es auf die Geschwindigkeit an, wie schnell wir das Geld in die richtigen Hände bringen. Und wie schnell die Krankheit eingedämmt und bewältigt werden kann. Allerdings ist es schwer zu glauben, dass wir nicht noch mehr Geld brauchen, bevor alles vorbei ist.“