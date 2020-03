Ruhe bewahren: Tipps für volatile Märkte

Wenn die Aktienkurse innerhalb einer kurzen Zeitspanne stark steigen oder fallen, wie es in den letzten Wochen der Fall war, verunsichert das natürlich die Anleger. Die Angst vor einem finanziellen Verlust ist grösser als die Freude, wenn eine Anlage viel Rendite abwirft.

„Der Anleger sollte nie vergessen, dass das Geheimnis von Kapitalwachstum in der „Aufzinsung“ besteht – sozusagen der Schneeballeffekt, wenn Sie Ihre Renditen wiederanlegen, um weitere Renditen zu erzielen“, so Shaniel Ramjee, Senior Investment Manager für Multi-Asset-Strategien bei Pictet Asset Management. „Um von dem Aufzinsungseffekt zu profitieren, ist es wichtig, dass die Anleger immer langfristig denken. Werden voreilige Entscheidungen getroffen, nur weil sich an irgendeiner Stelle etwas verändert hat, ist das sehr risikoreich.“