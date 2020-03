Linde zeigt sich als defensiven Wert recht stabilen in seinem Kursverlauf, selten traten größere Ausreißer wie bei konjunktursensitiven Aktien auf. Nach Erreichen eines Verlaufshochs bei 208,60 Euro Mitte Februar tauchte der Wert jedoch sehr steil ab und begab sich in mehreren Tranchen auf ein Verlaufstief von rund 130,00 Euro abwärts. Dabei wurde zeitweise sogar der mittel- bis langfristige Aufwärtstrendkanal verlassen, um das, das Papier auf dem aktuellen Niveau von rund 150,00 Euro noch kämpft. Wie die Situation letztendlich ausgeht, kann an dieser Stelle noch nicht beziffert werden, Bullen und Bären halten sich derzeit Chancengleichheit offen. Unter technischen Gesichtspunkten offenbart sich jedoch ein leichter Vorteil für die bullische Teilnehmerseite.