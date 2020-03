FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro und das britische Pfund sind am Montag schwach in die neue Woche gestartet. Beide Währungen gaben zum US-Dollar spürbar nach. Der Dollar konnte dagegen einen Teil seiner Verluste der vergangenen Tage aufholen. Deutliche Kursgewinne verbuchte der japanische Yen.

Am Vormittag kostete ein Euro 1,1075 Dollar. Im asiatischen Handel war es noch etwa ein halber Cent mehr gewesen. Der Dollar stieg nicht nur zum Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,0977 Dollar festgesetzt.