DAX, Lufthansa, Wirecard – Korrektur mit Ansage?

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Betreff: FR-Newsletter



Datum: 27. März 2020 um 08:54:43 MEZ



Liebe Abonnenten,

in diesen Tagen kann man die von uns oft zitierte Volatilität wirklich fühlen. Obwohl hohe Volatilität natürlich eher mit fallenden Kursen assoziiert ist, drückt Sie auch erwartete Schwankungen nach oben aus. Die sehen wir besonders in den USA, der Dow Jones hatte die drei besten Tage seiner Geschichte. Vom Tief ging es nun über 20 Prozent nach oben. Einige Beobachter haben schon einen neuen Bullenmarkt ausgerufen und den kürzesten Bärenmarkt aller Zeiten für beendet erklärt. Wir können uns kaum vorstellen, dass es in diesem Jahr so einfach ist.

Daran schließen jedoch zwei Fragen an, die wir in den vergangenen 24 Stunden sehr häufig bekommen haben.

1). Habt ihr frische Absicherungsprodukte…

2). Die Kurse gehen durch die Decke. Soll ich meine Bears wirklich halten?

Auf die erste Frage liefern wir gerne eine Palette auf die großen Indizes. Jeweils mit Hebel 3 und Hebel 6. In diesen Tagen muss man sich den Knock-Out nicht näher legen, als unbedingt nötig.

Turbo-Bears mit Hebel 3 und 6 :

DAX – KA9VB1 und CH0WUZ

EuroStoxx - GB9SKQ und CH0SPD

Dow Jones - MC6K58 und KB0M2E

Nasdaq - KA8TH8 und MC6VFZ

Frage Zwei ist natürlich etwas kniffliger. Wir haben keine Glaskugel und kurzfristige Prognosen sind in diesem erratischen Markt ohnehin nicht das Papier wert… Die Kursbewegung der vergangenen Tage war aus technischer Sicht sehr stark. Wir wollen unserem Kollegen Franz-Georg nicht zu sehr vorgreifen, allerdings war das Aufwärtsvolumen so stark, wie an nur wenigen Tagen der vergangenen 20 Jahre, die in 3 von 4 Fällen auch den Boden markierten.

Auf der anderen Seite steht der Corona-Virus, der in Südeuropa weiterhin für katastrophale Zustände sorgt, in Ländern wie Indien und der Türkei nun erst ausbricht und in den USA als ungelöstes Problem bestehen bleibt. Die USA haben China in den Fallzahlen abgelöst und es bleibt völlig offen, wie Donald Trump die US-Wirtschaft bis Ostern wieder völlig öffnen will. Wir befürchten hier eine weitere Eskalation.

Das dürfte auch an den Aktienmärkten nicht spurlos vorbei gehen. Wir rechnen daher am heutigen Freitag mit einer Fortsetzung der Korrektur oder einem erneuten „Gap-Down“ zum Wochenstart am Montag. Für einen positiven Wochenstart bräuchte es am Montag eine Verlangsamung in den USA, die wir derzeit nicht sehen. Wir empfehlen daher Absicherungen beizubehalten und sich nicht aus den Bears „drängen zu lassen…“ Beachten Sie dabei den Kapitaleinsatz. Wir haben in den vergangenen Tagen nur sukzessive Absicherungen eingezogen. Wer sich mit den Bears nicht wohl fühlt, wählt Eingen geringeren Hebel oder hält den Einsatz geringer.

PS: Der wohl berühmteste Floor-Trader der NYSE ist an Corona erkrankt. Wir wünschen Peter Tuchman gute Genesung…