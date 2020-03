LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste beim britischen Pfund haben sich am Montag nach der Abstufung der Kreditbewertung durch die Ratingagentur Fitch in Grenzen gehalten. Im Handel mit dem US-Dollar hielt sich der Kurs der britischen Währung gegen Mittag an der Marke von 1,24 Dollar und lag damit nur etwas tiefer als am späten Freitag. Am Freitagabend hatte die Agentur Fitch das Kreditrating für das Königreich von "AA" auf "AA-" gesenkt.

Den Ausblick setzen die Experten von Fitch auf "negativ". Damit ist in den kommenden Monaten eine weitere Abstufung möglich. Mit der neuen Bewertung verfügt Großbritannien bei Fitch nur noch über das viertbeste Rating. Bei Moody wird das Königreich mit dem drittbesten Rating "Aa2" und bei Standard & Poor‘s (S&P) ebenfalls mit dem drittbesten Rating "AA" eingestuft.

Fitch begründete die Abstufung mit der Belastung für die Staatsfinanzen im Zuge der Corona-Krise. Zur Eindämmung der Folgen für die Wirtschaft muss die Regierung in London mit milliardenschweren Notmaßnahmen eingreifen. Die Ratingagentur verwies als Begründung aber auch auf die Unsicherheiten, die aus dem Austritt Großbritanniens aus der EU resultieren.

Während das britische Pfund zu Beginn der Woche etwas unter Druck stand, konnten die Kurse britischer Staatsanleihen zulegen. In der Laufzeit von zehn Jahren fiel die Rendite im Gegenzug um 0,08 Prozentpunkte./jkr/bgf/stk