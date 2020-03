Corona und die Credit-Märkte | Union Investment

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus führt zu einem gleichzeitigen Schock sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite vieler Volkswirtschaften. Auf der Angebotsseite sind die Lieferketten gestört, es kommt zu Produktionsausfällen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus führen zu einem großflächigen Stillstand in vielen Branchen, und eine Rezession ist nicht mehr zu verhindern. Dies schürte die Sorge vor einem Kreditengpass und führte an den Anleihemärkten zu Verwerfungen. Die Spreads im Unternehmensanleihe-Segment weiteten sich deutlich aus, auch bei Emittenten guter Bonität.

Entspannungssignale am Markt für Unternehmensanleihen Die Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen zeigen Wirkung am Credit-Markt. Neuemissionen treffen wieder auf eine rege Nachfrage und auch am Sekundärmarkt kehrt die Liquidität langsam zurück. Qualität ist derzeit das wichtigste Auswahlkriterium.

In Anbetracht der steigenden Schuldenlast ist perspektivisch mit einem wachsenden Angebot an Staats- und Unternehmensanleihen zu rechnen. Inzwischen haben Zentralbanken und Regierungen sehr umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen zur Linderung potenzieller negativer Zweitrundeneffekte beschlossen. So haben sich beispielsweise die Notenbanken in den USA und Europa dazu verpflichtet, in großem Stil Investment-Grade-Anleihen zu kaufen, um die Refinanzierung der Realwirtschaft zu gewährleisten. Und auch die Regierungen unterstützen mit massiven Hilfspaketen.