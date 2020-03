FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag bis zum Mittag deutlich nachgegeben. Im Mittagshandel kostete ein Euro 1,1057 Dollar, am Morgen waren es noch 1,1075 Dollar gewesen. Der Dollar stieg nicht nur zum Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Freitagnachmittag noch auf 1,0977 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart belastete die Corona-Krise weiter die Finanzmärkte. Alle europäischen Börsen starteten mit Verlusten in die Woche und auch für die US-Aktienmärkte deutete sich im vorbörslichen Handel ein Minus an. Eine Zinssenkung der chinesischen Notenbank brachte nur zeitweise Unterstützung. Gefragt war vor allem der Yen, der unter Anlegern als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten gilt.

Unter Druck stand an den Märkten auch das britische Pfund. Belastet wurde die britische Landeswährung neben den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus, durch die Abstufung der Kreditbewertung durch die Ratingagentur Fitch. Am Freitagabend hatte Fitch die Einstufung für das Königreich um eine Stufe gesenkt. Den Ausblick setzen die Experten von Fitch auf "negativ". Damit ist in den kommenden Monaten eine weitere Abstufung möglich.

Ebenfalls unter Kursverlusten litt der südafrikanische Rand, nachdem das Land am Freitag seine letzte Qualitätsbewertung durch eine große Ratingagentur verloren hatte. Die Landeswährung Rand fiel zum Dollar auf ein Rekordtief. Ein Dollar kostete erstmals mehr als 18 Rand./ssc/jsl/jha/