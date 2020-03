Bei Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig rechnet man damit, im besten Fall Ende April die Produktion in Leipzig und Sucany (Slowakei) wieder zu starten. Bis dahin wird teils in Kurzarbeit gearbeitet.In China ist die Produktion hingegen vor vier Wochen wieder angelaufen. Kunden rufen dort inzwischen teils mehr als vereinbart ab. Damit operiert die chinesische Gesellschaft inzwischen nahe am Breakeven. Erwartet wird, dass dieser im April ...