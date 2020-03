NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend gestiegen. In den meisten Laufzeiten fielen die Renditen.

Die Corona-Krise bleibt im Blick der Finanzmärkte, auch wenn sich die Lage zuletzt etwas beruhigt hat. US-Präsident Donald Trump stellte die Amerikaner auf hohe Opferzahlen ein. Er befürchtet, dass die vom Virus ausgelöste Lungenkrankheit in den USA 100 000 Menschen das Leben kosten könnte.

Wenn es gelinge, die Todeszahl durch Eindämmungsmaßnahmen auf 100 000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte Trump am Sonntag im Weißen Haus. Marktbewegende Konjunkturdaten werden zum Wochenstart nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,267 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,391 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere kletterten um 11/23 Punkte auf 108 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,646 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 24/32 Punkte auf 118 29/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,236 Prozent./jsl/jkr/mis