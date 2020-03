Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Kurzarbeit in der deutschen Industrie wird bald drastisch steigen, so das ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:25,6 Prozent aller Firmen erwarten in den kommenden drei Monaten Kurzarbeit. [ mehr