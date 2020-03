Mining, Junk Bonds, Leerverkäufe - wichtige Begriffe zu Aktien und Kryptowährungen kurz erklärt

Kryptowährungen, Aktien und die Börse scheinen für Außenstehende wahnsinnig kompliziert zu sein. Aber schon ein paar Begriffe können Licht ins Dunkel bringen. Wir erklären im Folgenden wichtige Begriffe aus den Bereichen Aktien und Kryptowährungen, vorab gibt es noch ein bisschen Basiswissen.

Das Wichtigste zu Aktien und der Börse

Grundsätzlich sind Aktien Wertpapiere, in der Regel Firmenanteile von Unternehmen. Mit ihrem Erwerb steigt man in das Unternehmen ein, wird an Gewinnen beteiligt, trägt aber auch Verluste mit, es sei denn, man stößt Aktie rechtzeitig ab. Sollte das Unternehmen Insolvenz anmelden, verfällt der Wert der Aktie. Weitere Arten von Wertpapieren, mit denen an der Börse gehandelt wird, sind Fonds, Anleihen (Bonds), Zertifikate und Pfandbriefe. Die Entwicklung der 30 größten Unternehmen Deutschlands gibt der DAX - der Deutsche Aktienindex - an. Dadurch erhält man einen zusammengefassten Überblick darüber, ob die Kurse tendenziell steigen oder fallen. Das Äquivalent zum DAX ist der amerikanische Dow Jones.

Aktien müssen übrigens nicht unbedingt an der Börse gehandelt werden, schließlich ist der sogenannte Börsengang ein längeres Verfahren, an dessen Ende der erstmalige Verkauf von Aktien an der Börse steht. Es gibt auch Fälle, in denen Aktiendepot-Anbieter, Banken, Investoren und Mitarbeiter Anteile eines Unternehmens halten oder kaufen.