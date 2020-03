Einmal mehr stehen die Ölpreise zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Spätestens mit dem heutigen Abverkauf haben sich auch die letzten Hoffnungen auf eine kurzfristige Bodenbildung in Luft aufgelöst.

Die fundamentalen Aspekte zum Preisdebakel bei den Ölpreisen haben wir in unserer aktuellen Kommentierung „WTI Oil - Steuert der Preis auf neue Tiefs zu?“ zusammengetragen, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen Aspekte bei Brent C.O. konzentrieren möchten.

Ein wenig Hoffnung konnte man haben, als der veritable Ausverkauf unlängst im Bereich von 25,0 US-Dollar zum Stehen kam. Die anschließende Erholung warf ob der fehlenden Durchschlagskraft jedoch bereits Fragen auf. Am Ende sprang ein laues Lüftchen heraus.

Brent C.O. gelang es nicht, sich im Bereich jenseits der 30,0 US-Dollar festzusetzen. Die fundamentalen Belastungsfaktoren zwangen Brent C.O. erneut in die Knie. Mit dem Unterschreiten der 25er Marke hat das Preisdebakel dann unter charttechnischen Aspekten das nächste Stadium erreicht.

Kurzum: Aktuell notiert Brent C.O. bei 22,4 US-Dollar. Charttechnisch relevante Unterstützungsmarken ausfindig zu machen, ist derzeit kein ganz so einfaches Unterfangen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bewegungsdynamik dürfte der Bereich um 20,0 US-Dollar bereits eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. Auf der anderen Seite sind Erholung aufgrund der stark überverkauften Lage jederzeit möglich. Wichtig wäre ein rasches Comeback oberhalb von 25,0 US-Dollar und 30,0 US-Dollar. Das würde Brent C.O. zumindest eine Atempause verschaffen…