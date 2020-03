In den vergangenen Tagen haben die Aktienmärkte eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber schlechten Nachrichten entwickelt. In den USA, dem neuen Brennpunkt der Corona-Pandemie, rechnet der oberste Virus-Bekämpfer Anthony Fauci mit bis zu 200.000 Covid-19-Toten. Sein Präsident rudert daraufhin zurück und will an den Lockdown-Maßnahmen bis Ende April festhalten.

Auch in Europa ist noch keine Verlangsamung bei der Rate der Corona-Neuinfektionen und damit auch kein Ende des wirtschaftlichen Stillstands in Sicht. Die Wirtschaftsweisen rechnen mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts zwischen 2,8 und 5,4 Prozent im laufenden Jahr, je nachdem wie lange die Einschränkungen anhalten werden.



Und zu allem Überfluss sorgt der Preiskrieg am Ölmarkt für einen Preis der Sorte WTI unter 20 US-Dollar, der viele Länder, aber auch die stark im Fracking engagierten US-Bundestaaten noch zusätzlich in große finanzielle Nöte bringen dürfte.



Und dennoch kann sich die Wall Street weiter stabilisieren. Das kann auch daran liegen, dass gerade immense Summen durch Pensionskassen am Aktienmarkt veranlagt werden. Das erzeugt eine Weile eine höhere Nachfrage. Außerdem darf man nicht vergessen, dass wir uns trotz aller Corona-Panik gerade in einer saisonal sehr starken Zeit befinden, in der Aktien normalerweise steigen. Wenn dieser Effekt aber einmal abgeklungen ist, könnten die Märkte wieder in ein Nachfrageloch hineinfallen.



Die Investoren könnten auch langsam damit beginnen, die Aktien der Unternehmen, die sich unter staatlichen Schutzmaßnahmen befinden, von denen zu trennen, die diesen Luxus nicht genießen. Dieser Effekt dürfte umso stärker ausfallen, je länger die Krise anhält.