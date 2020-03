Ölpreise weiten Verluste aus - Brent-Kurs auf Tief seit November 2002

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie anfängliche Verluste noch ausgeweitet. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel zeitweise auf 21,95 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit November 2002. Damals hatten die Ölpreise infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 unter Druck gestanden.

Zuletzt lag der Brent-Preis bei 21,75 Dollar. Das waren 3,21 Dollar weniger als am Freitag. Damit gab der Kurs für Brent-Öl seit dem 24. Februar um rund 60 Prozent nach. Damals hatte die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Finanzmärkte voll erfasst. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,08 Dollar auf 20,44 Dollar. Kurzzeitig war er unter 20 Dollar gefallen. Im Tief wurde er mit 19,85 Dollar gehandelt.