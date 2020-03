Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie" gebilligt. Damit werden in Deutschland unter anderem erstmals rein virtuelle Hauptversammlungen (HV) von Aktiengesellschaften möglich. Zwar gilt das Gesetz nur während des Ausnahmezustands, trotzdem könnten Aktionärsrechte wie z. B. das Fragerecht beschnitten werden, warnen Aktionärsschützer.

Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), hat grundsätzlich Verständnis für das neue Gesetz, warnt jedoch vor einer Beschneidung von Aktionärsrechten. Exklusiv gegenüber wallstreet:online sagte der DSW-Chef: „Grundsätzlich ist es verständlich, dass der Gesetzgeber hier aktiv wird und als zeitlich begrenzte Notlösung eine reine Online-HV ohne Satzungsänderung ermöglicht. Was uns aber umtreibt, ist die zeitgleiche deutliche Einschränkung der Aktionärsrechte, wie das Frage- oder auch Anfechtungsrecht. Eine Debatte oder Nachfragen wird es wahrscheinlich gar nicht oder nur in ganz seltenten Fällen in diesem Jahr geben. Das ist aber gerade in diesen besonderen und angespannten Zeiten besonders wichtig. Bisher haben die Gesellschaften die Online-HV wie der Teufel das Weihwasser gemieden. Jetzt, da die Aktionärsrechte eingeschränkt werden können, ist geradezu eine Begeisterung zu spüren. Hier müssen wir alle aufpassen, dass wir nach der Corona-Krise in unser gelebtes und gewachsenes System zurückkehren. Das Frage- und Kontrollrecht der Aktionäre ist der Kern unserer Corporate Governance. Wer an diesem ‚Rad‘ dreht, verschiebt auch sonst die Koordinaten. Die Folgen werden sonst deutlich mehr Klagen und eine Verschärfung des Tons sein. Das kann auch die Industrie nicht wollen.“