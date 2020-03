Adidas-Aktie (ADS): Shutdown enzieht die Geschäftsgrundlage

Sportliche Großereignisse wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele wurden verschoben, Freizeitsport fällt größtenteils ebenfalls aus und die Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen. Somit fehlt Adidas weitgehend die Geschäftsgrundlage.

Verschiebung von Sport-Events und Verbot von Freizeitsport sind noch nicht genug. Adidas-Boss sorgt für Image-GAU. Nike fertigt Schutzmasken.

Symbol: ADS ISIN: DE000A1EWWW0

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die Krise hat bei der Adidas-Aktie Spuren hinterlassen. Bis in die letzte Januarwoche hinein lief alles glatt, ehe das Wertpapier stufenweise abverkauft wurde. Die technische Gegenreaktion kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich an der Faktenlage noch wenig gebessert hat. Die Unterstützungs-/Widerstandszone bei 198 EUR bietet sich für ein Short Setup an.