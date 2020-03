Der gestrige Handelstag (Montag, 30.03.) gestaltete sich für den Ölsektor (erneut) schwierig. Während die Ölpreise ihre Talfahrt wieder (ungebremst) aufnahmen, wurden auch die Aktien der Ölkonzerne in ihrem Bemühen, einen Boden auszubilden, deutlich zurückgeworfen.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 30.03. „WTI Oil : Steuert der Preis auf neue Tiefs zu?“

Kommen wir auf den Arca Oil Index zurück. Der Index zeigte in den letzten Handelstagen erste Ansätze einer Bodenbildung. Diese entscheidend voranbringen konnte er mit Blick auf die fragile Entwicklung der Aktienmärkte und der Ölpreise freilich nicht. Hierzu noch einmal der Langfrist-Chart auf Monatsbasis, der das Ausmaß des Abverkaufs eindrucksvoll zeigt…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.03. hieß es unter anderem „[…] Der Arca Oil Index ging gestern (Montag, 23.03.) mit 491 Punkten aus dem Handel. Damit notiert er zwar weiterhin oberhalb seines Tiefs, doch so richtig lösen konnte er sich bislang noch nicht von diesem. Dabei wäre es in der aktuellen Lage eminent wichtig, wenn es dem Index endlich gelingen würde, einen nachhaltigen Vorstoß auf der Oberseite lancieren zu können. Dieses würde eine Bodenbildung weiter voranbringen. Bis dahin bleibt die Gefahr hoch, dass es zur Ausbildung neuer Tiefs kommen könnte. Der obere Chart zeigt deutlich, wohin die Reise für den Arca Oil Index gehen muss. Das „rettende Ufer“ ist erst im Bereich von 870 Punkten auszumachen.“

In der Folgezeit konnte der Index die damals bereits zu beobachtende Erholung weiter ausbauen. Dem Index gelang es hierbei sogar, ansprechendes Aufwärtsmomentum zu kreieren und über die 600er Marke – genauer gesagt bis in den Bereich von 645 Punkten - zu laufen.

Der gestrige Montag brachte nun einen Rücksetzer auf 606 Punkte mit sich. Zum einen dürfte dieser maßgeblich von der schwachen Vorstellung der Ölpreise initiiert worden sein. Zum anderen lockten nach der beachtlichen Zwischenrally (vom Tief bei 443 Punkten auf das Zwischenhoch bei 645 Punkten) natürlich auch schnelle Gewinnmitnahmen. Im Ergebnis wurde der Arca Oil Index auf seinem Weg in Richtung rettendes Ufer (870 Punkte) zurückgeworfen.

Kurzum: Der Ölsektor ringt um einen Boden. Eine nachhaltige Trendumkehr bei den Ölpreisen kann nur mit eine signifikanten Aufhellung der Rahmenbedingungen einhergehen. Eine Einigung zwischen Saudi-Arabien und Russland sowie eine etwaige Entspannung der Corona-Virus-Pandemie wären zwei mögliche Preistreiber. Bis auf weiteres bleiben die erheblichen Risiken auf der Unterseite dominierend, die auch den Ölproduzenten (respektive deren Aktien) einen schweren Stand bescheren. Im Rohstoff-/Edelmetallbereich gibt es derzeit deutlich interessantere Sektoren.