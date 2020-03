Tech-Fonds 'Global Internet Leaders 30' trotzt Corona-Krise | / Wertzuwachs des Fonds +62% seit Auflage vor 15 Monaten Berlin (ots) - Die massiven Kursrückgänge durch die kombinierte Corona- und Ölkrise unmittelbar nach dem Erreichen von Allzeithochs am Aktienmarkt haben ein Ausmaß angenommen, dass Parallelen zu 1987 und 1929 aufweist.

Während nahezu alle anderen Aktienfonds in diesem Jahr große Verluste eingefahren haben, ist es dem Tech Fonds ' Global Internet Leaders 30 (https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=782) ' (ISIN DE000A2N8127) gelungen, in dieser schwierigen Marktphase den Fondspreis sogar noch zu steigern. Seit Auflage vor 15 Monaten steht der Fonds mit +62% im Gewinn und der Fondspreis in der Nähe des Allzeithochs.