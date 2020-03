RNC Minerals produziert erfolgreich Gold in Australien und verdient Geld. Das Management nutzt die tiefen Kurse und kauft selbst zu. Ein großer Vertrauensbeweis ins Unternehmen in harten Zeiten, der sich mittelfristig in massiven Gewinnen wieder spiegeln dürfte.

Das Management und Insider investierten gestern in eigene Aktien von RNC welche im Markt erworben wurden. Dies zeigt große Zuversicht ins Unternehmen und auf eine gewinnträchtige Zukunft. Der CEO Paul Huet hat zuvor schon erfolgreich Klondex aufgebaut und das Unternehmen dann teuer verkauft an Hecla. Zu Kursen zwischen 0,30 und 0,32 CAD haben das Management und Insider zeitgleich zusammen 228.000 Aktien gekauft. Man sollte sich das schon genau anschauen, denn wer kennt das Unternehmen besser als das Management...?