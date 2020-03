Tom Tailor wackelt durch Corona-Folgen - Staatshilfe soll beantragt werden

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie setzen dem Modekonzern Tom Tailor zu. Das Unternehmen wackelt: „Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung in den Absatzmärkten sieht der Vorstand in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung derzeit deutliche Planungsrisiken”, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Man sieht Risiken, dass Kredit-Covenants nicht eingehalten werden und Engpässe bei der Liquidität ...