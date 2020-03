flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes wiesen am Dienstag gemischte Ergebnisse aus. Der japanische Nikkei225 verlor an der TSE 0,88 Prozent auf 18.917,01 Punkte und der australische ASX200 um 2,02 Prozent auf 5.076,80 Punkte, während der STI aus Singapur über zwei Prozent, der Hang Seng Index aus Hongkong um über einen Prozentpunkt und auch der südkoreanische Kopsi um über zwei Prozent zulegen konnte. Die-US-Futures drehten rund um die europäische Markteröffnung durchweg in den grünen Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 9.970,7 Punkten und schaffte es kurz nach dem Handelsstart bereits über die 10.000-Punkte-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex startete am Montag mit einem Kursgewinn von 1,90 Prozent in die neue Woche und schloss via Xetra bei 9.815,97 Punkten. Ausgehend vom Kursverlauf vom Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 10.372/11.025 und 11.679 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 9.563/9.064 und 8.256 Punkten in Betracht.





