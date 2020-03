M&G Fondsmanagerin über Schwellenländeranleihen in der Corona-Krise: Sind Anleger zu pessimistisch?

„In den letzten Wochen sind Investoren in Scharen aus Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenländer geflüchtet, und die fallenden Kurse haben die Anleiherenditen auf ein Niveau gehoben, das sich nur mit der Finanzkrise 2008 vergleichen lässt. Bei den aktuellen Bewertungen des Index für Schwellenländer-CDS – also den Prämien für Kreditausfallversicherungen – würden Anleger davon ausgehen, dass fast jedes dritte Schwellenland in den kommenden fünf Jahren seine Schulden nicht fristgerecht bedienen kann. Die Situation ist zwar sehr ernst und wird wohl zu höheren Ausfallraten führen, aber es ist doch unwahrscheinlich, dass so viele Emittenten in den kommenden Jahren zahlungsunfähig werden.

Differenziertere Neubewertung nötig