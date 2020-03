Wie bei den meisten anderen Produzentenaktien auch stellt sich in Bezug auf Kinross Gold die Frage, ob das Tief bereits hinter der Aktie liegen könnte. Ein erster Blick auf den Chart legt dieses durchaus nahe, doch die Gefahren sind noch nicht gebannt, wie ein zweiter Blick offenbart.

Ob die Aktie bereits ihr Tief gesehen hat, wird maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Edelmetallpreise abhängen. Sollten Gold und Silber ihre jeweiligen Bewegungstiefs bereits gesehen haben, würde das auch die Chancen für Kinross Gold erhöhen.

Kommen wir auf Kinross Gold zurück.

Während des zur Monatsmitte zu beobachtenden Abverkaufs ging es noch einmal ordentlich zur Sache. Die Aktie rauschte kurzzeitig unter die eminent wichtige Unterstützung von 3,0 US-Dollar und drohte, den Boden vollends zu verlieren. Doch es folgte ein ganz starkes Comeback. Der Abverkauf kreierte Nachfrage, sodass sich die Aktie rasch wieder über die 4,0 US-Dollar retten konnte. In den darauffolgenden Handelstagen setzte die Aktie weitere Akzente. So gelang es ihr unter anderem den Bereich um 4,5 US-Dollar und die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie zu überwinden. Ein Vorstoß über die wichtigen 5,0 US-Dollar gelang jedoch nicht und fiel wieder in sich zusammen. Nach dem veritablen Zwischensprint wäre ein Vorstoß über die 5,0 US-Dollar wohl auch des Guten zu viel gewesen. Nun muss sich die Aktie neu orientieren. Hierzu gilt es in erster Linie die 4,0 US-Dollar zu verteidigen, um nicht doch noch einen erneuten Test der Zone 3,0 / 2,8 US-Dollar zu provozieren. Nach dem Verlust der 4,5 US-Dollar standen die 4,0 US-Dollar im gestrigen Montagshandel bereits unter Druck, konnten diesem aber zunächst standhalten.

Kurzum: Die 4,0 US-Dollar müssen weiter halten, anderenfalls ist auch ein erneuter Test der 3,0 / 2,8 US-Dollar nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 4,5 US-Dollar bzw. 5,0 US-Dollar das Chartbild wieder aufhellen. Die aktuelle Konstellation bei Gold und Silber nährt zumindest die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Aktie im Bereich von 4,0+ US-Dollar.