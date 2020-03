FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an die Kursverluste vom Wochenbeginn angeknüpft und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gesunken. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0996 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,1050 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1034 Dollar festgesetzt.

Der Dollar konnte einen Teil seiner jüngsten Kursverluste aufholen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Marktbeobachter sprachen von einer etwas größeren Risikobereitschaft der Anleger nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. Im März hatte sich die Stimmung in chinesischen Unternehmen viel stärker aufgehellt als erwartet, nachdem sie im Februar infolge der Corona-Krise beispiellos eingebrochen war.

Die Aktienmärkte in Europa starteten mit Gewinnen in den Dienstag, sowohl in Frankfurt als auch in London und Paris sah es am Vormittag nach einer Erholung aus. Damit wirkten sich die guten Nachrichten aus China auch hier stützend aus. Auch der vorbörsliche Handel in den USA deutete zuletzt leichte Gewinne an.

Der japanische Yen, der von Investoren als sicherer Anlagehafen geschätzt wird, musste am Vormittag zu allen wichtigen Währungen Kursverluste einstecken. Zu den Verlieren zählte erneut das britische Pfund. Die Anleger sind zunehmend besorgt über die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Großbritannien und die Folgen für die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas./ssc/bgf/jha/