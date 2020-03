Damit aus der Corona-Pandemie keine Weltwirtschaftskrise erwächst, müssen die Staaten jetzt viel Geld in die Hand nehmen.

30.03.2020 - Damit aus der Corona-Pandemie keine Weltwirtschaftskrise erwächst, müssen die Staaten jetzt viel Geld in die Hand nehmen. Die zusätzliche Verschuldung sollte dabei in Kauf genommen werden. Dies fordert etwa der früherer EZB-Präsident Mario Draghi. Besonders schnell vorgeprescht sind Deutschland und die USA. Sie haben in Windeseile Hilfspakte in der Grössenordnung von 5% bis 10% des BIP aufgelegt. Darüber hinaus wurden grosszügige Kreditlinien bereitgestellt. Ziel ist es, Massenarbeitslosigkeit und eine Insolvenzwelle abzuwenden.

Nahezu alle Länder der Welt werden nicht umhinkommen, ähnliche Pakete zu schnüren – wenn sie es sich leisten können. Besonders stark von der Virusepidemie ist Italien getroffen. Damit auf die menschliche keine ökonomische Tragödie folgt, muss gerade hier der Staat beherzt eingreifen. Aufgrund der sehr strikten und langwierigen Ausgangssperren sowie der hohen Bedeutung des Tourismus dürfte das italienische BIP innerhalb Europas mit am stärksten einbrechen. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem BIP-Rückgang von mindestens 10%. Allein dies dürfte ein Loch in den Staatshaushalt von ca. 7% des BIP reissen.