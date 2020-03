Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 wird in die Annalen der Börse eingehen - das ist jetzt schon sicher, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier.Der Absturz der Aktienkurse in der ersten März-Hälfte habe eine nie da gewesene Geschwindigkeit gehabt. Die US-Märkte hätten ihre schlimmste Woche seit dem Jahr der Finanzkrise 2008 verzeichnet, und die Märkte in Europa hätten nahezu die Hälfte der Gewinne des vergangenen Jahrzehnts eingebüßt. [ mehr