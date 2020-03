Newsletter -und Finanzportal-Debüt von Biotechradar.de am 31.03.2020: Wir navigieren Sie sicher durch die stürmischen Börsenzeiten! Lesen Sie jetzt unsere erste Newsletter-Ausgabe zum Biotech- und Pharmasektor mit ausführlichen COVID-19 Updates!

Unser exklusiver Leserkreis bei Cannabisradar.de wurde bereits gestern vorab per Info-Mail darüber informiert: Das Schwester-Portal Biotechradar.de feiert sein Debüt und berichtet über Biotech-Themen, stellt Ihnen interessante Unternehmen aus dem Sektor vor und informiert kompakt über COVID-19!



In Anbetracht der uns alle betreffenden Virus-Pandemie werden wir unsere Leser bei Biotechradar.de in den nächsten Wochen und Monaten mit kompakten Informationen auch über COVID-19 informieren. Wir haben dazu einen eigenen Bereich eingerichtet: BUTTOM COVID-19

Doch nun zunächst allgemeine Worte zum riesigen Biotechnologiesektor!

Nach einer Prognose der Marktforschungs- und Consultingfirma „Global Market Insights Inc.“ dürfte der gesamte Biotechnologiemarkt von 417 Mrd. USD in 2018 auf gigantische 729 Mrd. USD im Jahr 2025 ansteigen.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die medizinische Biotechnologiebranche im Begriff ist, sich zu einem zentralen Motor der globalen Gesundheitswirtschaft zu entwickeln. Gerade das Geschäft mit Arzneimitteln, die auf biologischen Wirkstoffen basieren sind enorme Mega-Sektoren im hohem Milliardenumsatzbereich.

Alleine die beiden umsatzstärksten Blockbuster-Medikamente in 2018, „Humira“ und „Revlimid“, zeigen das Potential für innovative Unternehmen aus dem Biotech- Pharmabereich.

Mit 19,5 Milliarden USD Umsatz im Jahr 2018 lag das Blockbuster-Medikament Adalimumab (Humira® von AbbVie) wie schon im Vorjahr auf Rang 1 den umsatzstärksten Medikamenten weltweit. Den Platz 2 belegte, ebenfalls wie schon 2017, das Blutkrebs-Medikament Lenalidomid (Revlimid® von Celgene). Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz in 2018 in Höhe von 9,7 Milliarden USD.

Das Redaktionsteam von Biotechradar.de stellt Ihnen interessante Anlagethemen und attraktive Gesellschaften aus dem Biotech-Sektor vor.

Was versteht man eigentlich unter Biotechnologie?

Das Wort Biotechnologie steht als Sammelbegriff für eine große nahezu unüberschaubare Vielzahl von Verfahren, Produkten und Methoden. Nach der Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist Biotechnologie die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen, Teile von ihnen, ihre Produkte oder Modelle von ihnen zwecks Veränderung von lebender oder nichtlebender Materie zur Erweiterung des Wissensstandes, zur Herstellung von Gütern und zur Bereitstellung von Dienstleistungen. Die Biotechnologie also auch eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit der Nutzung von Enzymen, Zellen und ganzen Organismen in technischen Anwendungen beschäftigt. Ziele sind u. a. die Entwicklung neuer oder effizienterer Verfahren zur Herstellung chemischer Verbindungen und von Diagnosemethoden.

Ziel ist es fast immer, Medikamente zur Heilung bzw. Therapierung von unterschiedlichsten Krankheiten oder Symptomen für Mensch und Tier herzustellen.

Alleine die Datenbank der U.S. National Library of Medicine listet per März 2020 insgesamt 334.421 klinische Studien auf.

Quelle: Johns Hopkins University 31.03.2020

Wir geben Ihnen einen kompakten Überblick zu den wichtigsten Updates, neue Beschlüsse der Regierungen oder zu möglichen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Alle relevanten Entwicklungen von uns sorgfältig zusammengestellt und geprüft.

Gemäß der amerikanischen Johns Hopkins University liegt die aktuelle Zahl der an COVID-19 infizierten Menschen weltweit bei 788.522, dies ist eine Steigerung von 66,3% seit dem 26.03.20. Traurigerweise kamen bisher insgesamt 37.878 Menschen ums Leben. Eine Zahl, die in den Medien oft verschwiegen wird, ist die Zahl der Personen, die das Virus gut überstanden haben! So sind per 31.03.20 weltweit 166.768 genesen, was einem prozentualen Anteil von 21,1% an den Gesamtinfektionen entspricht!

iShares Nasdaq Biotechnology ETF: Auf dem Langzeit-Chart über die letzten 20 Jahre sehen wir sehr schön die starke Performance von 1.000% seit 2002. Seit 2015 befindet sich der ETF in einer charttechnischen Seitwärtsbewegung zwischen 80 und 132 USD.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF: Der Kurs des Sektor ETF’s befindet sich derzeit deutlich oberhalb der wichtigen horizontalen Unterstützungszone bei 89 USD und der 20 Tage gleitenden Durchschnittslinie, die aktuell bei 105,95 USD liegt.

