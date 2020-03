Konnten marktneutrale Aktienfonds ihr Versprechen halten?

Vergangene Woche hat sich e-fundresearch.com damit beschäftigt, wie das Multi Asset Fondsuniversum während des „Coronavirus“-Sell-Offs abschneiden konnte und innerhalb welcher Subkategorien es zu den größten Performance-Unterschieden gekommen ist. Untersucht wurde hierfür der Ertrag (bzw. Verlust) im Zeitraum von 21.02. bis 20.03.2020.

Heute wenden wir selbige Analyse und Analysezeitraum auf das Universum der marktneutralen Aktienfonds mit Vertriebszulassung in der DACH-Region an (Morningstar-Kategorie: Alternatives- Market Neutral – Equity). Instinktiv hätte sich wohl jeder Anleger in den vergangenen Wochen nach Marktneutralität gesehnt, ob sich Engagements in derartigen Strategien aber tatsächlich ausgezahlt hätten, soll nun beantwortet werden.

Kein Wundermittel, Drawdowns konnten aber deutlich limitiert werden