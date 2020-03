Die endgültigen Zahlen von ElringKlinger für 2019 liegen auf Höhe der vorläufigen Daten. Eine Prognose für 2020 gibt der Autozulieferer nicht aus. Zu unsicher ist derzeit die Lage am Markt. Auch wird das Unternehmen keine Dividende zahlen. Man will so die Liquidität der Gesellschaft schützen. Eine Überraschung ist dies nicht. Auch andere Unternehmen haben zuletzt so reagiert.Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen in ...