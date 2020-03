Der Zukauf der Allergopharma GmbH & Co. KG mit Sitz in Reinbek bei Hamburg durch die börsennotierte Dermapharm Holding SE ist perfekt. Am Dienstag meldet der Konzern das Closing der Übernahme, die bisher noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der relevanten Aufsichtsbehörden gestanden hatte. Für die China-Aktivitäten der Allergopharma wird ein Übergang auf Dermapharm für die zweite Hälfte des laufenden Jahres ...