BioNTech legt Zahlen vor - was ist mit dem Corona-Impfstoff?

Die Mainzer Biotech-Schmiede ist eine der Unternehmen, die es durch die Corona-Pandemie in die breite Öffentlichkeit geschafft hat. Das Unternehmen forscht unter anderem an einem Impfstoff gegen das neue Corona-Virus und gehörte auch vor der Pandemie schon zu den Titeln, die immer wieder mal durch die Börsenpresse gehypt wurden. Heute hat die Gesellschaft, deren Aktien hauptsächlich an der NASDAQ in den USA gehandelt werden, Zahlen ...