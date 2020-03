Janus Henderson Investors: Innovation und Gesundheit in Zeiten von COVID-19

Zentrale Erkenntnisse

Tempo und Umfang des Ausverkaufs am Aktienmarkt im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus COVID-19 waren bemerkenswert. Davon blieb kein Sektor verschont. Genau wie in früheren Phasen von Kursverlusten tendierte der Gesundheitssektor recht robust. In den USA gab der S&P 500-Index beispielsweise um 32% gegenüber seinem Februar-Höchststand nach. Der S&P 500-Health Care Sektor verlor dagegen per 20. März 2020 nur 24%.*

Der herkömmlichen Theorie zufolge wirken Gesundheitsaktien während einer wirtschaftlichen Kontraktion eher defensiv, da Menschen weiter medizinische Versorgung suchen und/oder benötigen. Diesmal werden Gesundheitswerte nicht durch einen kontinuierlichen Strom von Operationen oder Arztbesuchen unterstützt. Im Gegenteil, Social Distancing und die Vorbereitung auf einen steilen Anstieg der Coronavirus-Patienten haben viele dieser Routinetätigkeiten in den Hintergrund gedrängt.