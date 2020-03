Multi-Asset-Stratege: Ein Schock von titanischen Ausmaßen

Eine Möglichkeit ist eine U-förmige Erholung, die sich im Verlauf von 2020 und in den ersten Monaten von 2021 entwickeln wird. Diesbezüglich besteht aber recht große Unsicherheit, was die Wirksamkeit unkonventioneller wirtschaftspolitischer Maßnahmen angeht. Zudem könnte die Beeinträchtigung von Lieferketten durch Zahlungsausfälle in den Zuliefersektoren verschärft werden, wenn die Nachfrage dadurch weiter geschwächt wird, dass die Wirtschaft und das öffentliche Leben für längere Zeit heruntergefahren werden.

Wegen der massiven Umverteilung von Ressourcen wird es nicht leicht werden, die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln, wenn „Social Distancing“ nicht mehr erforderlich ist. Die staatlichen Soforthilfen für von Arbeitslosigkeit betroffene Privathaushalte und für Inhaber kleinerer Betriebe sind kein Ersatz für ein regelmäßiges Einkommen, das für nicht lebensnotwendige Konsumgüter ausgegeben werden kann. Der Multiplikatoreffekt staatlicher Konjunkturmaßnahmen wird dadurch verringert.