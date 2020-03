Eigentlich sollte der Umsatz bei Leoni 2020 leicht steigen. Auch das EBIT sollte zulegen. Doch Corona macht diese Aussichten zunichte. Leoni verzichtet in der aktuellen Situation auf eine neue Prognose. Auch wird Leoni den angedachten Verkauf der Sparte Kabel & Draht derzeit nicht weiter verfolgen. Man hätte vermutlich nicht den erhofften Preis am Markt erzielen können.Mehrere Werke von Leoni in Europa, Afrika und Amerika ...