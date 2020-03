Kommt jetzt die Erholung an den Aktienmärkten?

Die Wallstreet hat in der vergangenen Woche die besten drei Handelstage in Folge seit 1933 hingelegt, auch der Dax hat sich nach dem Corona-Crash leicht erholt. Aber wie nachhaltig ist das? Und was bringen die massiven Rettungspakete der Regierungen, wer profitiert davon und wann? Sind Eurobonds ein Schritt aus der Krise?

Darüber sprechen die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser neuen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

