Der Aktie verhalf diese Nachricht heute zu einem kleinen Kurssprung. Angesichts der positiven Gesamtmarkttendenz ist das Plus von 2 Prozent allerdings recht dünn. Unter dem Strich hängt die Aktie nach wie vor an dem wichtigen Widerstand um 0,90 Euro fest. Darüber stellt sich das nächste Kursziel auf die Ein-Euro-Marke.

Das Thema Wasserstoff dürfte auch in den nächsten Monaten die Schlagzeilen beherrschen. Schließlich scheint die Elektrolyse – also das zerlegen von Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff – einer der Schlüssel auf dem Weg aus der Energiekrise. Sobald die Corona-Krise also überstanden ist, dürften die Aktien wieder an Fahrt aufnehmen.