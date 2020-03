Ölpreise steigen leicht - Robuste China-Daten stützen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Angesichts der jüngsten Verluste hielt sich die Erholung aber in engen Grenzen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 22,83 US-Dollar. Das waren 7 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 39 Cent auf 20,48 Dollar.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China sorgten für etwas mehr Zuversicht an den Finanzmärkten und stützten auch die Ölpreise. Im März hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben des Landes und im Bereich Dienstleistungen viel stärker als erwartet aufgehellt. Die Daten deuten auf eine Erholung in der chinesischen Wirtschaft hin.