In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Immerhin genügt ein Rücksetzer von 22% für neue 4-Wochen-Tiefs. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 6,20 Euro markiert. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die von METRO nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Bestätigung.