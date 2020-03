Für die Finanzmärkte sind nun zwei Dinge absolut entscheidend: wie entwickeln sich die Infizierungen mit dem Coronavirus in den USA – und wie geht es weiter beim US-Dollar. Inzwischen sind die USA das Epizentrum in Sachen Coronavirus geworden, und das bei einem miserablen Gesundheitssystem. Aber die USa haben einen Vorteil: sie können mit dem US-Dollar jene Welt-Währung unbegrenzt drucken, die andere dringend brauchen, weil sie eben in US-Dollar verschuldet sind. Die Fed hat heute mitgeteilt, dass anderre Notenbanken an Repo.Aktionen teilnehmen können (Hinterlgung von US-Staatsanleihen als Sicherheit gegen Dollar-Leihen). Wird dieser Schritt reichen, um die globale Jagd auf den US-Dollar abzumildern?

Das Video "Coronavirus: USA und US-Dollar jetzt entscheidend!" sehen Sie hier..