Fielmann wird entgegen den bisherigen Planungen keine Dividende für 2019 ausschütten. Das ist in der aktuellen Situation keine wirkliche Überraschung.Ursprünglich wollte Fielmann 1,95 Euro je Aktie an die Investoren auszahlen. Jetzt setzt man in der Krise aber verstärkt auf Liquidität und verzichtet auf eine Dividende.Fielmann leidet unter der Schließung vieler Geschäfte in Europa. Daraus resultieren tägliche ...