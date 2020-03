NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einer zuletzt rasanten Erholungsrally wieder etwas nachgegeben. Die Anleger sind angesichts des sich in den Vereinigten Staaten ausbreitenden neuartigen Coronavirus vorsichtiger. Zugleich stützten aber besser als erwartete Stimmungsdaten von Unternehmen und Verbrauchern. Auch Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump nach einem weiteren billionenschweren Hilfspaket, diesmal für die Infrastruktur des Landes, dürften geholfen haben, die Verluste zu begrenzen.

Der Dow Jones Industrial gab nach einem leichten Auf und Ab rund zwei Stunden vor Handelsschluss 0,71 Prozent auf 22 168,90 Punkte nach. Seit seiner heftigen virusbedingten Talfahrt im Februar, mit der die langjährige Rekordjagd des US-Leitindex abrupt endete und er im Tief bis rund 18 200 Punkte absackte, hat er seither in nur fünf Handelstagen bereits mehr als 20 Prozent zurückerobert. Mitte Februar allerdings hatte der Dow noch bei mehr als 29 500 Punkten gestanden.