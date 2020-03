US-Anleihen bauen Gewinne überwiegend aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag ihre Gewinne im Handelsverlauf überwiegend ausgebaut. Nur die mit 30 Jahren sehr lang laufenden Bonds gaben zuletzt nach. Zugleich wurden am US-Aktienmarkt Verluste verbucht. Die Anleger zeigten sich nach der jüngsten Erholungsrally wieder etwas risikoscheuer.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 9/32 Punkten und rentierten mit 0,226 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,377 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen kletterten um 14/23 Punkte auf 107 24/32 Punkte und rentierten mit 0,681 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren drehten und gaben um 1/32 Punkte auf 116 04/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,338 Prozent./ck/he